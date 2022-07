Pogba, cosa succede? Oggi il consulto decisivo: le opzioni sul tavolo (Di giovedì 28 luglio 2022) Giornata decisiva per Paul Pogba: la decisione che sarà presa circa il suo ginocchio destro impatta infatti sulla sua carriera e sulla stagione della Juve. Quel che infatti a prima vista è sembrato un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 luglio 2022) Giornata decisiva per Paul: la decisione che sarà presa circa il suo ginocchio destro impatta infatti sulla sua carriera e sulla stagione della Juve. Quel che infatti a prima vista è sembrato un ...

acciughina1897 : RT @Gianpaolo_5: Una cosa non mi è chiara: la #Juventus è la squadra che deve rifare mezza difesa, che ha un centrocampo con poca qualità q… - pccpla : RT @SCUtweet: GdS ?? Il piano #Juve era operare #Pogba subito, ma la cosa sembra più grave; sarà visitato a Torino e Francia per poi decide… - juventus_fine : RT @jordancs580: Vedo troppa ansia e pessimismo intorno alla situazione #pogba la cosa è semplice: è il “menisco” come hanno detto? Lo stop… - ArmandaGelsomin : RT @AJGNewsOfficial: ??#Pogba, nelle prossime ore, si deciderà cosa fare. Sul ginocchio si può intervenire in 2 modi: con una meniscectomia… - sportli26181512 : Pogba, cosa succede? Oggi il consulto decisivo: le opzioni sul tavolo: Pogba, cosa succede? Oggi il consulto decisi… -

Pogba, cosa succede Oggi il consulto decisivo: le opzioni sul tavolo Dopo un primo consulto negli Stati Uniti, Pogba è tornato in Europa, ed oggi sarà nuovamente sottoposto a una visita specialistica che deciderà quale tipo di intervento sia il più adatto al suo ... Pogba, due possibilità ... cosa che infatti lo starebbe portando via dallo United, non qualificato per la prossima stagione. ... Juve, la situazione di Pogba potrebbe essere più seria del previsto ANSIA JUVE - Il ginocchio di ... Corriere dello Sport Pogba, cosa succede Oggi il consulto decisivo: le opzioni sul tavolo Il Polpo teme di perdere il Mondiale, la Juve rischia di perderlo per tutto il 2022. Una decisione che in ogni caso peserà molto sul futuro del giocatore e della squadra ... Juve, niente Mondiale per Pogba L'esperto: 'Conta l'aspetto mentale' Paul Pogba si gioca la presenza al Mondiale Alla domanda, che lascia in apprensione i francesi ma anche i tifosi della Juve, ha provato a dare una risposta il ... Dopo un primo consulto negli Stati Uniti,è tornato in Europa, ed oggi sarà nuovamente sottoposto a una visita specialistica che deciderà quale tipo di intervento sia il più adatto al suo ......che infatti lo starebbe portando via dallo United, non qualificato per la prossima stagione. ... Juve, la situazione dipotrebbe essere più seria del previsto ANSIA JUVE - Il ginocchio di ... Da Paredes a Rabiot: cosa cambia la Juve senza Pogba Il Polpo teme di perdere il Mondiale, la Juve rischia di perderlo per tutto il 2022. Una decisione che in ogni caso peserà molto sul futuro del giocatore e della squadra ...Paul Pogba si gioca la presenza al Mondiale Alla domanda, che lascia in apprensione i francesi ma anche i tifosi della Juve, ha provato a dare una risposta il ...