Pochi soldi per il funerale, schiaffi e pugni tra prete e fedele: spunta il video (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Diocesi di Aversa ha aperto un’indagine interna su una lite avvenuta tra un parroco ed un fedele ieri mattina all’esterno di una chiesa della città. Secondo quanto emerso, il fedele avrebbe lasciato al parroco, dopo la celebrazione di un funerale, un’offerta giudicata troppo bassa dal prete; ci sarebbe stato un alterco proseguito all’esterno della chiesa e degenerato in una vera e propria colluttazione, con il sacerdote che avrebbe colpito il fedele con pugni e schiaffi; peraltro la lite è stata ripresa anche in un video. In una nota, la Diocesi retta dal Vescovo Angelo Spinillo, esprime “il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Diocesi di Aversa ha aperto un’indagine interna su una lite avvenuta tra un parroco ed unieri mattina all’esterno di una chiesa della città. Secondo quanto emerso, ilavrebbe lasciato al parroco, dopo la celebrazione di un, un’offerta giudicata troppo bassa dal; ci sarebbe stato un alterco proseguito all’esterno della chiesa e degenerato in una vera e propria colluttazione, con il sacerdote che avrebbe colpito ilcon; peraltro la lite è stata ripresa anche in un. In una nota, la Diocesi retta dal Vescovo Angelo Spinillo, esprime “il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce ...

