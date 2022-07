Pjaca-Juventus, grana risolta: Agnelli ha perso la pazienza e l’ha finita così (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juve ha da troppi anni il cartellino di Marko Pjaca, per questo motivo si sta cercando anche quest’anno di cederlo del tutto in Italia. Non vi è alcun dubbio che Marko Pjaca sia stato uno dei peggiori acquisti dell’era moderna della Juventus, considerando infatti come il croato non sia mai riuscito pienamente a legare con l’ambiente e soprattutto non abbia mai dimostrato delle particolarità qualità, con i bianconeri che stanno cercando in tutti i modi di venderlo al miglior offerente. Ansa FotoPer l’ennesima sessione di mercato consecutiva la Juventus dovrà cercare in qualche modo di trovare una nuova sistemazione per Marko Pjaca, ma a questo punto la situazione sembra davvero essere sempre di più disperata, considerando infatti con la Vecchia Signora avesse trovato un accordo con la Sampdoria, non ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juve ha da troppi anni il cartellino di Marko, per questo motivo si sta cercando anche quest’anno di cederlo del tutto in Italia. Non vi è alcun dubbio che Markosia stato uno dei peggiori acquisti dell’era moderna della, considerando infatti come il croato non sia mai riuscito pienamente a legare con l’ambiente e soprattutto non abbia mai dimostrato delle particolarità qualità, con i bianconeri che stanno cercando in tutti i modi di venderlo al miglior offerente. Ansa FotoPer l’ennesima sessione di mercato consecutiva ladovrà cercare in qualche modo di trovare una nuova sistemazione per Marko, ma a questo punto la situazione sembra davvero essere sempre di più disperata, considerando infatti con la Vecchia Signora avesse trovato un accordo con la Sampdoria, non ...

