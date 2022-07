Più soldi in busta paga e rivalutazione delle pensioni | il governo non va in ferie

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato i sindacati e le associazioni datoriali a Palazzo Chigi per definire il nuovo decreto aiuti bis. Si lavora a un provvedimento da 14,3 miliardi che contiene una forma di decontribuzione per i lavoratori dipendenti da luglio a dicembre e l’anticipazione a settembre dellaall’inflazione. Ma non ci sarà l’azzeramento dell’Iva per i beni di largo consumo. E il nuovo bonus 200 euro arriverà solo a quelle categorie di lavoratori – precari della scuola, stagionali, lavoratori agricoli e dello sport – che erano stati esclusi dalla misura contenuta nel primo decreto arrivata a 30 milioni di lavoratori e pensionati nel mese di luglio. Nel nuovo decreto, che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana, ilpreferirebbe inserire misure più ...