Più soldi a lavoratori e pensionati: cosa c’è nel nuovo decreto Aiuti del governo, tra rivalutazione e taglio del cuneo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il raddoppio della decontribuzione con un nuovo taglio del cuneo fiscale. Il bonus 200 euro soltanto ai precari. E l’anticipo dell’adeguamento della pensione all’inflazione che sarebbe dovuto scattare nel 2023. Il nuovo decreto Aiuti di agosto del governo Draghi cambia completamente faccia dopo l’incontro con i sindacati. Perde la riduzione dell’Iva sul carrello della spesa. Ma conquista un taglio dello 0,8% per i redditi fino a 35mila euro, che si va ad aggiungere allo 0,8 di riduzione del cuneo già in vigore per tutto il 2022 per la stessa platea. Si punterebbe però almeno all’1% aggiuntivo di taglio. Oltre agli Aiuti su bollette e benzina. E aumenta anche il potere d’acquisto dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Il raddoppio della decontribuzione con undelfiscale. Il bonus 200 euro soltanto ai precari. E l’anticipo dell’adeguamento della pensione all’inflazione che sarebbe dovuto scattare nel 2023. Ildi agosto delDraghi cambia completamente faccia dopo l’incontro con i sindacati. Perde la riduzione dell’Iva sul carrello della spesa. Ma conquista undello 0,8% per i redditi fino a 35mila euro, che si va ad aggiungere allo 0,8 di riduzione delgià in vigore per tutto il 2022 per la stessa platea. Si punterebbe però almeno all’1% aggiuntivo di. Oltre aglisu bollette e benzina. E aumenta anche il potere d’acquisto dei ...

CottarelliCPI : Ridurre l’IVA sui beni di prima necessità o dare soldi (200 euro o taglio dei contributi) ai redditi bassi? Tagliar… - Rinaldi_euro : Però omettono: 1)i ristori sono a deficit 2)il PNRR va restituito con interessi {anche i sussidi con risorse propri… - DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - Marco1999Busa : RT @tax_analysis: @Mandolesi_Giu Che propaganda becera. Una mensilità in più, come se i soldi piovessero dal cielo. Dal mondo degli illusio… - AndreaBorgh : RT @CottarelliCPI: Ridurre l’IVA sui beni di prima necessità o dare soldi (200 euro o taglio dei contributi) ai redditi bassi? Tagliare l’I… -