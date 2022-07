Petagna al Monza e Simeone al Napoli: l’indizione di Alvino (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Napoli può prendere Giovanni Simeone dopo la cessione di Andrea Petagna al Monza di Galliani e Berlusconi. In casa azzurra si sta lavorando da tempo all’acquisto di Simeone che Giuntoli ha già bloccato, con una formula da applausi. Gli azzurri, secondo fonti di calciomercato, pare possano prendere l’attaccante in prestito oneroso senza obbligo di riscatto. In questo modo l’acquisto di Simeone non andrebbe ad incidere in modo netto sul bilancio di questa stagione. Proprio oggi è arrivata la notizia di uno sblocco per la trattativa che porta Petagna al Monza, con la cessione oramai ad un passo. Ma è arrivato anche un indizio su questo scenario di calciomercato, con Carlo Alvino che su twitter ha fatto intendere che in casa ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilpuò prendere Giovannidopo la cessione di Andreaaldi Galliani e Berlusconi. In casa azzurra si sta lavorando da tempo all’acquisto diche Giuntoli ha già bloccato, con una formula da applausi. Gli azzurri, secondo fonti di calciomercato, pare possano prendere l’attaccante in prestito oneroso senza obbligo di riscatto. In questo modo l’acquisto dinon andrebbe ad incidere in modo netto sul bilancio di questa stagione. Proprio oggi è arrivata la notizia di uno sblocco per la trattativa che portaal, con la cessione oramai ad un passo. Ma è arrivato anche un indizio su questo scenario di calciomercato, con Carloche su twitter ha fatto intendere che in casa ...

