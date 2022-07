Perugia, la truffa della casa vacanze: ecco come ti rovinano le ferie (Di giovedì 28 luglio 2022) Versa 500 euro di caparra per una casa vacanze a San Benedetto del Tronto. Peccato che al suo arrivo sul posto, una donna di Bettona, in provincia di Perugia, abbia ricevuto una bruttissima sorpresa. La signora aveva visto l'appartamento tramite un annuncio online e poi, interessata alla casa, si era messa in contatto con il proprietario per affittarla. E così, dopo uno scambio di messaggi per concordare il prezzo del soggiorno - 1.600 euro - la donna aveva versato l'acconto da 500 per confermare la prenotazione. Fin qui nulla di strano. Poi però la malcapitata ha telefonato a uno stabilimento balneare vicino all'appartamento per prenotare lettino e ombrellone. Ed è stato in quel momento che ha scoperto di essere stata truffata: la titolare, dopo aver appreso l'indirizzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Versa 500 euro di caparra per unaa San Benedetto del Tronto. Peccato che al suo arrivo sul posto, una donna di Bettona, in provincia di, abbia ricevuto una bruttissima sorpresa. La signora aveva visto l'appartamento tramite un annuncio online e poi, interessata alla, si era messa in contatto con il proprietario per affittarla. E così, dopo uno scambio di messaggi per concordare il prezzo del soggiorno - 1.600 euro - la donna aveva versato l'acconto da 500 per confermare la prenotazione. Fin qui nulla di strano. Poi però la malcapitata ha telefonato a uno stabilimento balneare vicino all'appartamento per prenotare lettino e ombrellone. Ed è stato in quel momento che ha scoperto di essere statata: la titolare, dopo aver appreso l'indirizzo ...

