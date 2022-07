Perché il Napoli ha scelto Kim Minjae

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 28 luglio 2022) Per i napoletani, intesi come i tifosi delma anche forse come cittadini didalla mia assolutamente epidermica percezione mi sembra che tutti i napoletani, anche quelli che non tifano, provano per ilalmeno un occhio di riguardo, ecco dicevo per i napoletani non è stata un’estate semplice. Non è bastata una stagione che, per l’andamento che ha avuto, è sembrata fatta apposta per deprimere anche il più entusiasta tra i tifosi. Partita senza alcuna aspettativa, la squadra di Spalletti con dieci vittorie nelle prime dieci partite ha iniziato a illudere anche quelli che ormai avevano perso ogni speranza. Il ritmo poi ha rallentato ma, anche grazie alle incertezze di Inter e Milan, ilper un attimo è sembrata davvero la squadra più solida per ...