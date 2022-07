Perchè il ‘mare è viola’ per la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman? (Di giovedì 28 luglio 2022) Can Yaman e Francesca Chillemi (da Instagram) “Io sono Viola, come il mare“. Così dice Francesca Chillemi nel teaser della fiction che la vede tornare su Canale 5 e che aprirà la stagione seriale dell’ammiraglia Mediaset. Viola come il Mare, sei prime serate dirette da Francesco Vicario e prodotte da Lux Vide, partirà già a settembre e racconterà la storia di una donna molto particolare. Il titolo “sognante” e la presenza come protagonista maschile di Can Yaman, idolo delle soap, non devono trarre in inganno Perchè questa fiction non è (solo) una commedia romantica e se volete capire Perchè il mare sarebbe viola, ve lo spieghiamo. Conosci l’Estate?, il romanzo di Simona Tanzini da cui è tratta la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) Can(da Instagram) “Io sono Viola, come il mare“. Così dicenel teaser dellache la vede tornare su Canale 5 e che aprirà la stagione seriale dell’ammiraglia Mediaset. Viola come il Mare, sei prime serate dirette da Francesco Vicario e prodotte da Lux Vide, partirà già a settembre e racconterà la storia di una donna molto particolare. Il titolo “sognante” e la presenza come protagonista maschile di Can, idolo delle soap, non devono trarre in ingannoquestanon è (solo) una commedia romantica e se volete capireil mare sarebbe viola, ve lo spieghiamo. Conosci l’Estate?, il romanzo di Simona Tanzini da cui è tratta la ...

