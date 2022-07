Per Piaggio semestre record, utile di 45,2 mln (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Il gruppo Piaggio archivia il primo semestre del 2022 con un utile netto di 45,2 milioni di euro, in crescita del 3,9% e il miglior risultato raggiunto nel periodo dal 2008. Il gruppo delle due ruote registra ricavi netti di 1.053,1 milioni di euro (+16,8%), record per il primo semestre, e un margine lordo industriale di 277,1 milioni (+5,8%). Per Piaggio l’esposizione verso Russia e Ucraina è “sostanzialmente nulla”. Il gruppo è stato colpito dagli effetti indiretti del conflitto e dall’incremento del costo dell’energia e delle materie prime, “parzialmente mitigato dagli accordi stipulati con i fornitori”. “Continuiamo a monitorare, attraverso una attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina, senza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Il gruppoarchivia il primodel 2022 con unnetto di 45,2 milioni di euro, in crescita del 3,9% e il miglior risultato raggiunto nel periodo dal 2008. Il gruppo delle due ruote registra ricavi netti di 1.053,1 milioni di euro (+16,8%),per il primo, e un margine lordo industriale di 277,1 milioni (+5,8%). Perl’esposizione verso Russia e Ucraina è “sostanzialmente nulla”. Il gruppo è stato colpito dagli effetti indiretti del conflitto e dall’incremento del costo dell’energia e delle materie prime, “parzialmente mitigato dagli accordi stipulati con i fornitori”. “Continuiamo a monitorare, attraverso una attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina, senza ...

