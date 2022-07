Pentathlon, Mondiali 2022: tutti eliminati gli azzurri nella semifinale maschile (Di giovedì 28 luglio 2022) Prosegue il fittissimo programma dei Campionati Mondiali 2022 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Dopo le staffette e le prime qualificazioni, oggi si è disputata la semifinale della prova maschile, con l’Italia che schierava tre atleti. Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Alessandro Colasanti (Carabinieri) purtroppo non hanno staccato il pass per la finale. nella semifinale “A”, Alessandro Colasanti ha chiuso in 17a posizione con un totale di 1090 punti, mentre davanti a tutti ha concluso il sud-coreano Woongtae Jun (1172). nella semifinale “B” Matteo Cicinelli e Giuseppe Mattia Parisi hanno sfiorato la qualificazione. Cicinelli, primo tra gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Prosegue il fittissimo programma dei Campionatidimoderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Dopo le staffette e le prime qualificazioni, oggi si è disputata ladella prova, con l’Italia che schierava tre atleti. Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Alessandro Colasanti (Carabinieri) purtroppo non hanno staccato il pass per la finale.“A”, Alessandro Colasanti ha chiuso in 17a posizione con un totale di 1090 punti, mentre davanti aha concluso il sud-coreano Woongtae Jun (1172).“B” Matteo Cicinelli e Giuseppe Mattia Parisi hanno sfiorato la qualificazione. Cicinelli, primo tra gli ...

zazoomblog : Pentathlon moderno Mondiali Alessandria d’Egitto: Micheli Mercuri e Lopez in semifinale - #Pentathlon #moderno… - ParliamoDiNews : Pentathlon moderno, Mondiali Alessandria d`Egitto: Micheli, Mercuri e Lopez in semifinale #CORONAVIRUS @istsupsan… - sportface2016 : #Pentathlon moderno, tre azzurre avanzano in semifinale ai Mondiali in Egitto - zazoomblog : Pentathlon Mondiali 2022: Colasanti Cicinelli e Parisi centrano la semifinale in Egitto - #Pentathlon #Mondiali #2… - sportface2016 : #Pentathlon, #Mondiali 2022: #Colasanti, #Cicinelli e #Parisi centrano la semifinale in Egitto -