Pedicini Greens-Efa | “La mattanza delle bufale | riporteremo la vertenza sotto i riflettori d’Europa”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Quello che intendiamo portaredi tutta Europa è unainutile quanto silenziosa che si sta consumando oramai da troppo tempo e che sta mettendo in ginocchio un’intera filiera. Un comparto che rappresenta da sempre un fiore all’occhiello del made in Campania e del made in Italy, che rischia ora il tracollo. La strage, concentrata negli allevamenti della provincia di Caserta, è nelle cifre e nei dati drammatici che andiamo denunciando da anni. Ad oggi contiamo più di 140mila capi abbattuti in dieci anni, il 98% dei quali risultati sani. Le conseguenze sono state drammatiche: 300 aziende hanno chiuso i battenti e oltre 5mila lavoratori sono finiti in mezzo a una strada. Un dramma consumato con la connivenza di una giunta ...