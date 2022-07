Pd e Calenda, alleanza tecnica. Ma che vuol dire? I dem non si fidano del “Bordiga dei Parioli” (Di giovedì 28 luglio 2022) La formula è “alleanza tecnica” con Carlo Calenda ma l’esacmotage non mette a posto le cose nel centrosinistra, anzi. La fumosità della formula inquieta l’ala sinistra e spinge Azione ad alzare l’asticella della trattativa. E dà finalmente anche a Giuseppe Conte la possibilità di usare un’arma dialettica contro la sinistra che lo ha appena messo alla porta: “Auguro al Pd e a tutti i suoi numerosi compagni di viaggio buona fortuna, ne avranno bisogno. Noi siamo un’altra cosa rispetto a questa affollata e confusa compagnia: il nostro sguardo non si è mai fermato ai salotti buoni delle Ztl, su questo siamo sempre stati chiari”. Ecco che Conte parla come uno di destra. Miracoli elettorali… Mentre Beppe Sala la vede dura: “Non è semplicissimo immaginare di far coesistere personalità come quella di Fratoianni con Calenda ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) La formula è “” con Carloma l’esacmotage non mette a posto le cose nel centrosinistra, anzi. La fumosità della formula inquieta l’ala sinistra e spinge Azione ad alzare l’asticella della trattativa. E dà finalmente anche a Giuseppe Conte la possibilità di usare un’arma dialettica contro la sinistra che lo ha appena messo alla porta: “Auguro al Pd e a tutti i suoi numerosi compagni di viaggio buona fortuna, ne avranno bisogno. Noi siamo un’altra cosa rispetto a questa affollata e confusa compagnia: il nostro sguardo non si è mai fermato ai salotti buoni delle Ztl, su questo siamo sempre stati chiari”. Ecco che Conte parla come uno di destra. Miracoli elettorali… Mentre Beppe Sala la vede dura: “Non è semplicissimo immaginare di far coesistere personalità come quella di Fratoianni con...

