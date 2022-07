Pavia, alla piscina Onda Splash non c’è spazio per le famiglie arcobaleno (Di giovedì 28 luglio 2022) Una storia che ha dell’incredibile quella accaduta alla piscina Onda Splash di Pavia. In questo impianto puoi avere il pacchetto sconto per la famiglia solamente se essa è composta da mamma e papà. Non c’è spazio quindi per le famiglie arcobaleno. La piscina Onda Splash, teatro dell’orribile vicendaFamiglia è dove c’è amore Il fatto è stato segnalato da una madre che aveva chiesto informazioni sul pacchetto. Nonostante nel sito ci sia scritto ‘Prezzi e pacchetti per tutti‘ se si entra nello specifico delle offerte quello che si legge è assurdo: “Mamma + papà + 1 figlio/ 2 figli/ 3 figli“. Sul sito, infatti, è disponibile la sezione che riporta i prezzi per entrare in piscina dove si ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Una storia che ha dell’incredibile quella accadutadi. In questo impianto puoi avere il pacchetto sconto per la famiglia solamente se essa è composta da mamma e papà. Non c’èquindi per le. La, teatro dell’orribile vicendaFamiglia è dove c’è amore Il fatto è stato segnalato da una madre che aveva chiesto informazioni sul pacchetto. Nonostante nel sito ci sia scritto ‘Prezzi e pacchetti per tutti‘ se si entra nello specifico delle offerte quello che si legge è assurdo: “Mamma + papà + 1 figlio/ 2 figli/ 3 figli“. Sul sito, infatti, è disponibile la sezione che riporta i prezzi per entrare indove si ...

