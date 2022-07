Paul Pogba spaventa Italia e Francia | Rientro nel 2023!

(Di giovedì 28 luglio 2022)è difronte ad un bivio difficile che ha richiesto un consulto in Europa prima dell’operazione, lo stop potrebbe essere lunghissimo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Turnèe davvero sfortunata quella della Juventus che in America ha perso l’acquisto migliore della stagione per un infortunio al menisco laterale che potrebbe rivelarsi ben più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

juventusfc : Ultimo allenamento prima dell'uscita di Dallas ?? Ed un aggiornamento su Paul Pogba ???? - Campanelli11 : RT @SciabolataFFP: Quale decorso potrà avere il problema al menisco laterale che ha colpito Paul Pogba? Senza essere un medico, ma provando… - antuan_rinaldi : RT @SciabolataFFP: Quale decorso potrà avere il problema al menisco laterale che ha colpito Paul Pogba? Senza essere un medico, ma provando… - SciabolataFFP : Quale decorso potrà avere il problema al menisco laterale che ha colpito Paul Pogba? Senza essere un medico, ma pro… - VolCasciavit : RT @diohakane: Adani sta impazzendo perché dovrà aspettare 6 mesi prima di poter dire 'ragaszi forshe non è chiaro che la Juventush ha mess… -

Mentre infatti la Juventus disputava il test contro il Barcellona a Dallas,- che non aveva preso parte alla trasferta in Texas - lasciava il ritiro bianconero a Los Angeles e l'hotel che ...Calciomercato Juventus: i bianconeri si preparano all'assalto a Paredes, obiettivo in cima alla lista per il centrocampo L'infortunio diha cambiato i piani del mercato della Juventus. Quella che prima era considerata la ciliegina sulla torta ora è diventata una vera e propria esigenza per rinforzare la rosa. I bianconeri, ...Paul Pogba, appena arrivato e già fuori per infortunio. Come rivelato da TuttoSport i tempi di recupero potrebbero essere più ...Allarme Juventus per Paul Pogba. Lo stop per il problema al ginocchio (menisco) r ischia di essere più lungo del previsto: in caso di meniscectomia la sua assenza dai campi sarebbe di 40-60 giorni con ...