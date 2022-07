Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2022: i convocati dell’Italia. Tarlazzi e Liberatore a capo di una Nazionale competitiva (Di giovedì 28 luglio 2022) Il CT Fabio Hollan sceglie di nuovo l’artiglieria pesante. Sono state rese note nella giornata di mercoledì 27 luglio le convocazioni della spedizione azzurra che sarà impegnata dal 31 agosto 10 settembre a La Vella (Andorra) per i Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico a rotelle specialità singolo, coppie, solo dance e danza. L’Italia si presenterà per l’occasione con una squadra di altissimo profilo, pronta a dare filo da torcere alla concorrenza, per lo più rappresentata dalle furie rosse della Spagna, Nazionale in grandissima crescita negli ultimi anni. Nel singolo saranno della partita praticamente tutti i big: in campo femminile a suonare la carica sarà la premiata ditta formata da Rebecca Tarlazzi, fresca vincitrice dei World Games, Giada Luppi e Micol ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Il CT Fabio Hollan sceglie di nuovo l’artiglieria pesante. Sono state rese note nella giornata di mercoledì 27 luglio le convocazioni della spedizione azzurra che sarà impegnata dal 31 agosto 10 settembre a La Vella (Andorra) per i Campionatidispecialità singolo, coppie, solo dance e danza. L’Italia si presenterà per l’occasione con una squadra di altissimo profilo, pronta a dare filo da torcere alla concorrenza, per lo più rappresentata dalle furie rosse della Spagna,in grandissima crescita negli ultimi anni. Nel singolo saranno della partita praticamente tutti i big: in campo femminile a suonare la carica sarà la premiata ditta formata da Rebecca, fresca vincitrice dei World Games, Giada Luppi e Micol ...

