Partecipare a studi su prodotti anti-pandemie, al via registro volontari (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Un registro per Partecipare, come volontari, a progetti clinici di ricerca su nuovi vaccini contro infezioni emergenti e future pandemie, primi fra tutti quelli anti-Covid. Approda anche in Italia 'Vaccelerate', il registro degli studi clinici volontari che avrà l'università di Verona come centro di riferimento nazionale. Questo database è sviluppato nell'ambito del Network di ricerca clinica Vaccelerate, progetto finanziato dall'Unione europea e avviato nel febbraio 2021, coordinato dall'ospedale universitario di Colonia, in Germania, attualmente coinvolge 29 partner provenienti da 18 Stati membri dell'Ue e altri 5 Paesi associati. Obiettivo: permettere all'Europa di essere pronta in caso di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Unper, come, a progetti clinici di ricerca su nuovi vaccini contro infezioni emergenti e future, primi fra tutti quelli-Covid. Approda anche in Italia 'Vaccelerate', ildeglicliniciche avrà l'università di Verona come centro di riferimento nazionale. Questo database è sviluppato nell'ambito del Network di ricerca clinica Vaccelerate, progetto finanziato dall'Unione europea e avviato nel febbraio 2021, coordinato dall'ospedale universitario di Colonia, in Germania, attualmente coinvolge 29 partner provenienti da 18 Stati membri dell'Ue e altri 5 Paesi associati. Obiettivo: permettere all'Europa di essere pronta in caso di ...

blackma41625250 : comunque se vuoi partecipare a un'altra edizione, assicurati almeno che stavolta ti facciano raggiungere ciò che me… - dariosci1 : RT @ettoremaria: #ontheroad and #onlinenow?? Verso gli studi di @la7_tv x partecipare a @omnibus_lasette condotto dall'inappuntabile @flavi… - ettoremaria : #ontheroad and #onlinenow?? Verso gli studi di @la7_tv x partecipare a @omnibus_lasette condotto dall'inappuntabile… - creeestina : @raffinatissimo_ O Rosalinda Cannavo doveva partecipare ad amici ma non l’hanno fatta entrare negli studi perché av… - ferrass98 : La vera svolta è partecipare agli studi di mercato e venire pagato in buoni Amazon o Esselunga -