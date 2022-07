Parla la madre della donna che ha fatto morire di stenti sua figlia (Di giovedì 28 luglio 2022) Arrivata da Crotone dopo l'orrore di Milano Maria ha subito un doppio trauma la nonna di Diana su Alessia Pifferi: “Mia figlia per me non esiste più” Diana, la nonna su Alessia Pifferi: “Mia figlia per me non esiste più” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Arrivata da Crotone dopo l'orrore di Milano Maria ha subito un doppio trauma la nonna di Diana su Alessia Pifferi: “Miaper me non esiste più” Diana, la nonna su Alessia Pifferi: “Miaper me non esiste più” su Donne Magazine.

querzeanna1 : @Brunodatempo Spesso sn sola con me stessa, mia madre ormai nn parla quasi più, la demenza è aumentata. Se penso ch… - ser_loch : RT @IvanaFavaro1: @Azzurraurra @seneca1900 @vivisantoro77 N 29 anni ha madre russa, è nata in Russia è ha abitato lì fino a poco prima di f… - GdiGardy : @emme_c Tipo: se un film è ambientato in URSS tra russi, perché sperticarsi con ridicoli accenti russi? Un conto… - eloise_brg : @Penelopebdg Perché esattamente cosa dovrei fare oltre al bacio? *Chiesi confusa* Oh lo sapevo che dovevo fare qual… - BeJustMe : Ahahah, che poi LEI parla di famiglia tradizionale, lunga vita alla famiglia Italiana, ma la sua era composta da 3… -