Parità di genere nelle comunicazioni, il Senato boccia l'emendamento - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Senato ha dato il via libera alla riforma del Regolamento che prevede una serie di adeguamenti a seguito della revisione costituzionale sul numero dei parlamentari. Tra i partiti, però, è scoppiata ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilha dato il via libera alla riforma del Regolamento che prevede una serie di adeguamenti a seguito della revisione costituzionale sul numero dei parlamentari. Tra i partiti, però, è scoppiata ...

MonicaCirinna : Respinto ora #27luglio con voto segreto l’emendamento per introdurre nel Regolamento del #Senato la parità di gener… - SimonaMalpezzi : La destra chiede il voto segreto per affossare l’emendamento per introdurre nel Regolamento del Senato la parità di… - RossomandoPd : Al #Senato la destra affossa l’emendamento per introdurre nel regolamento la parità di genere nel linguaggio uffici… - Mingus2011B : RT @mauroberruto: Nessuno si stupisca del voto della destra al #Senato contro la parità di genere nella comunicazione istituzionale. La de… - dominiquezero0 : RT @markorusso69: Per farvi capire in mano a che monnezza stiamo , ste sgallettate da 15mila al mese di sinistra stanno impazzendo e denunc… -