Palomino, l’argentino ha chiesto le controanalisi. Il comunicato dell’Atalanta (Di giovedì 28 luglio 2022) L’Atalanta tutela Palomino dichiarando con un comunicato che verranno fatte delle controanalisi nei prossimi giorni Tramite un altro comunicato stampa, l’Atalanta ha dichiarato che il difensore Palomino ha richiesto le controanalisi: considerando che la società sta tutelando giocatore e famiglia dopo gli ultimi attacchi mediatici nei loro confronti. «Atalanta BC comunica che il proprio tesserato Josè Luis Palomino richiederà le controanalisi del campione B e la documentazione analitica dei campioni prelevati. Si ritiene doveroso, vista la delicatezza della vicenda, di comune accordo con il calciatore ed i legali, di invitare al massimo rispetto della privacy della Famiglia Palomino che in questi giorni si sente ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) L’Atalanta tuteladichiarando con unche verranno fatte dellenei prossimi giorni Tramite un altrostampa, l’Atalanta ha dichiarato che il difensoreha rile: considerando che la società sta tutelando giocatore e famiglia dopo gli ultimi attacchi mediatici nei loro confronti. «Atalanta BC comunica che il proprio tesserato Josè Luisrichiederà ledel campione B e la documentazione analitica dei campioni prelevati. Si ritiene doveroso, vista la delicatezza della vicenda, di comune accordo con il calciatore ed i legali, di invitare al massimo rispetto della privacy della Famigliache in questi giorni si sente ...

sportli26181512 : Atalanta, Palomino sospeso per doping: come cambia la retroguardia nerazzurra: Atalanta, Palomino sospeso per dopin… - Dalla_SerieA : Atalanta, test antidoping a sorpresa: Palomino positivo - - Dalla_SerieA : Palomino positivo, ecco che cosa rischia il giocatore dell'Atalanta - - atalantagese : RT @SportHubOff: ???? L'#Atalanta si interroga sul destino di José Luis #Palomino. Il difensore argentino rischia fino a due anni di squali… - SportHubOff : ???? L'#Atalanta si interroga sul destino di José Luis #Palomino. Il difensore argentino rischia fino a due anni di… -