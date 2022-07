Pallanuoto: World League. Azzurri campioni, Malagò 'Immensi, storici' (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente del Coni celebra il trionfo del Settebello dopo la vittoria in finale sugli Usa ROMA - "Immensi, unici, storici! Il Settebello batte gli Stati Uniti a Strasburgo e mette in bacheca il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente del Coni celebra il trionfo del Settebello dopo la vittoria in finale sugli Usa ROMA - ", unici,! Il Settebello batte gli Stati Uniti a Strasburgo e mette in bacheca il ...

Coninews : CHE SPETTACOLO! ?????????? Il Settebello supera gli Stati Uniti 13-9 e conquista per la prima volta nella storia dell… - RaiNews : Per la prima volta nella sua storia, l'Italia ha vinto la World League di Pallanuoto: in finale battuti gli Stati U… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEE! ?????? Il Settebello batte la Spagna per 9-8 e conquista la finale della World League… - alex20026021099 : RT @Coninews: CHE SPETTACOLO! ?????????? Il Settebello supera gli Stati Uniti 13-9 e conquista per la prima volta nella storia della pallanuo… - Occe64 : RT @Coninews: Settebello in trionfo nella World League! ???? L'ultimo ed unico trofeo che mancava nell'infinita bacheca della Nazionale ita… -