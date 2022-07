Palermo, prime grane per il City Football Group: si dimettono Baldini e il ds (Di giovedì 28 luglio 2022) “Sento di non esser parte del progetto della proprieà. Non ci sono i presupposti per migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno”: questa l’accusa lanciata in una conferenza stampa dall’ormai ex allenatore del Palermo, Silvio Baldini, all’indomani delle sue dimissioni arrivate insieme a quelle del ds Renzo Castagnini dopo aver trascinato il club siciliano Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) “Sento di non esser parte del progetto della proprieà. Non ci sono i presupposti per migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno”: questa l’accusa lanciata in una conferenza stampa dall’ormai ex allenatore del, Silvio, all’indomani delle sue dimissioni arrivate insieme a quelle del ds Renzo Castagnini dopo aver trascinato il club siciliano Calcio e Finanza.

WiAnselmo : RT @Mediagol: Caos Palermo, via Baldini e Castagnini: le prime pagine dei quotidiani - Mediagol : Caos Palermo, via Baldini e Castagnini: le prime pagine dei quotidiani - palermo24h : Catania, uccide la madre che vuole separarsi dal padre in cella: prime ammissioni del figlio - palermo24h : TMW Palermo, prime frizioni con Baldini ipotesi dimissioni - ILOVEPACALCIO : TMW: 'Palermo, prime frizioni con Baldini: ipotesi dimissioni' - Ilovepalermocalcio -