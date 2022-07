Palermo, per la panchina si pensa ad Eugenio Corini (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo l’addio di Baldini al Palermo, i rosanero sono alla ricerca di un nuovo allenatore: tra i candidati c’è anche Corini Dopo l’addio di Baldini al Palermo, il club siciliano deve trovare un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, tra i candidati a sostituire Baldini sulla panchina dei rosanero c’è Eugenio Corini, che a Palermo ha giocato e anche allenato per una stagione. Si tratterebbe per lui di un vero e proprio ritorno a casa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo l’addio di Baldini al, i rosanero sono alla ricerca di un nuovo allenatore: tra i candidati c’è ancheDopo l’addio di Baldini al, il club siciliano deve trovare un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, tra i candidati a sostituire Baldini sulladei rosanero c’è, che aha giocato e anche allenato per una stagione. Si tratterebbe per lui di un vero e proprio ritorno a casa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corini nuovo allenatore del Palermo. Biennale per lui. (Fonte: Giornale di Sicilia)