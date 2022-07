Palermo, cambio in panchina: Di Benedetto nuovo allenatore (Di giovedì 28 luglio 2022) Stefano Di Benedetto ricoprirà il ruolo di allenatore della prima squadra nel Palermo, dopo essersi affermato come tecnico della Primavera. Sarà proprio Di Benedetto a guidare da bordocampo i siciliani contro la Reggiana, in un’amichevole pre-campionato, proprio in attesa dell’inizio del campionato di Serie B. Come direttore sportivo, invece, ci sarà Leandro Rinaudo, ex responsabile del settore giovanile della prima squadra. Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo dopo il reset societario: “Contestualmente, il Palermo comunica di avere ricevuto le dimissioni del collaboratore della prima squadra Mattia Baldini e di avere sollevato dall’incarico il viceallenatore Mauro Nardini ed il collaboratore della prima squadra Stefano Pardini”. nuovo ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Stefano Diricoprirà il ruolo didella prima squadra nel, dopo essersi affermato come tecnico della Primavera. Sarà proprio Dia guidare da bordocampo i siciliani contro la Reggiana, in un’amichevole pre-campionato, proprio in attesa dell’inizio del campionato di Serie B. Come direttore sportivo, invece, ci sarà Leandro Rinaudo, ex responsabile del settore giovanile della prima squadra. Di seguito il comunicato ufficiale deldopo il reset societario: “Contestualmente, ilcomunica di avere ricevuto le dimissioni del collaboratore della prima squadra Mattia Baldini e di avere sollevato dall’incarico il viceMauro Nardini ed il collaboratore della prima squadra Stefano Pardini”....

