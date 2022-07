Palermo, Baldini: «Circondato da malcontento, non ero al centro del progetto» (Di giovedì 28 luglio 2022) Silvio Baldini, ex tecnico del Palermo, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rassegnare le proprie dimissioni In conferenza stampa, Silvio Baldini ha spiegato i motivi per i quali ha rassegnato le dimissioni da tecnico del Palermo. LE PAROLE – «Ero ormai Circondato dal malcontento di tutti. Dai magazzinieri ai giocatori, nessuno era più contento. Il gruppo non c’è, per crearlo serve tempo. Lo scorso anno ero al centro del progetto, insieme ad altre due persone. Il presidente è stato eccezionale, mi ha chiamato due volte quando abbiamo perso chiedendomi di non mollare e uno migliore di lui non si trova. Però ora non sono più al centro, ma soltanto di lato. I giocatori proveranno sempre affetto nei miei confronti. Sono stato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Silvio, ex tecnico del, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rassegnare le proprie dimissioni In conferenza stampa, Silvioha spiegato i motivi per i quali ha rassegnato le dimissioni da tecnico del. LE PAROLE – «Ero ormaidaldi tutti. Dai magazzinieri ai giocatori, nessuno era più contento. Il gruppo non c’è, per crearlo serve tempo. Lo scorso anno ero aldel, insieme ad altre due persone. Il presidente è stato eccezionale, mi ha chiamato due volte quando abbiamo perso chiedendomi di non mollare e uno migliore di lui non si trova. Però ora non sono più al, ma soltanto di lato. I giocatori proveranno sempre affetto nei miei confronti. Sono stato ...

