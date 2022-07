Ostia ad Agosto, Teatri d’Arrembaggio: spettacoli, stand up comedy, teatro ragazzi e laboratori (Di giovedì 28 luglio 2022) Anche ad Agosto 2022, Ostia Lido diventa il palcoscenico perfetto per una staffetta di teatro, stand up comedy, laboratori per adulti e ragazzi con l’ultimo weekend di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia. LEGGI ANCHE :– Weekend a Roma: gli appuntamenti da non perdere ad Agosto Ad Agosto 2022 si conclude la sesta edizione di Teatri d’Arrembaggio: spettacoli, stand up comedy, teatro ragazzi e laboratori ad Ostia Lido, nel weekend conclusivo della staffetta di spettacoli gratuiti che vivacizza l’estate ... Leggi su funweek (Di giovedì 28 luglio 2022) Anche ad2022,Lido diventa il palcoscenico perfetto per una staffetta diupper adulti econ l’ultimo weekend di– Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia. LEGGI ANCHE :– Weekend a Roma: gli appuntamenti da non perdere adAd2022 si conclude la sesta edizione diupadLido, nel weekend conclusivo della staffetta digratuiti che vivacizza l’estate ...

