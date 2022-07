Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 29 Luglio 2022: Capricorno ottimista (Di giovedì 28 luglio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Luglio 29 2022 Ariete Domani dovreste provare a fare più attenzione all’amore, ai momenti di tensione in famiglia. State vivendo un periodo particolarmente frenetico e sentirsi sotto pressione adesso è facile. E’ possibile trovare soluzione a problemi, di qualsiasi natura, emersi nelle settimane passate. Toro Domani sarà un’altra giornata da vivere con estrema cautela. Da giorni siete bianco o neri, non siete più disposti ad accettare compromessi, soprattutto in amore. Forse vi state ponendo molte domande. Cercate di avere pazienza, anche se i motivi di disagio sono ancora parecchi, a partire dal bilancio personale. Gemelli Domani si annuncia essere una splendida giornata, sotto ogni punto di vista. Voi avete ritrovare forza e voglia di mettervi in gioco e nelle ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) L’diFox per oggi,29Ariete Domani dovreste provare a fare più attenzione all’amore, ai momenti di tensione in famiglia. State vivendo un periodo particolarmente frenetico e sentirsi sotto pressione adesso è facile. E’ possibile trovare soluzione a problemi, di qualsiasi natura, emersi nelle settimane passate. Toro Domani sarà un’altra giornata da vivere con estrema cautela. Da giorni siete bianco o neri, non siete più disposti ad accettare compromessi, soprattutto in amore. Forse vi state ponendo molte domande. Cercate di avere pazienza, anche se i motivi di disagio sono ancora parecchi, a partire dal bilancio personale. Gemelli Domani si annuncia essere una splendida giornata, sotto ogni punto di vista. Voi avete ritrovare forza e voglia di mettervi in gioco e nelle ...

