“Ora Diana ha un volto” La prima foto della bimba abbandonata a casa e morta di stenti

(Di giovedì 28 luglio 2022) LadiPifferi. Dopo lafake pubblicata qualche girono fa su Facebook, fuori dallapiccola morti diè apparso il manifesto funebre con la sua. Intanto proseguono le indagini su Alessia Pifferi, la mammabambinaa soli 16 mesi di vita in un lettino da campeggio nella sua abitazione alla periferia di Milano. Nei giorni scorsi durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminare e al suo legale Raffaella Brambilla, la donna ha detto che considerava la figlia un “peso” e rivoleva “la sua libertà”. Per questo motivo ha lasciato la piccolada sola inper sei giorni. L’ha messa in un lettino da campeggio lasciando ...

Perché solo, ultimati gli accertamenti autoptici, la procura ha dato il nulla osta alla sepoltura di, la bimba di 18 mesi lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre Alessia Pifferi, ...... fuori dalla casa biglietti, fiori e peluche per la piccolaPresi presunti scafisti Messina, ... ma i responsabili del gruppo estivo la stavano cercando già da almeno mezz'. A trovarla, ormai ...La cerimonia alle 15 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, in via Bruno Buozzi. La madre della piccola ha chiesto di essere presente, ma questo non sarà possibile: è a San Vittore, isolata e sorvegli ...Gli avvocati della madre, Alessia Pifferi, accusata di omicidio volontario pluriaggravato, hanno chiesto per lei una consulenza neuroscientifica e psichiatrica ...