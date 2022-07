(Di giovedì 28 luglio 2022)è ildi Cristophere in attesa della sua uscita, è stato svelato ilufficiale della pellicola Inutile nasconderlo: l’attesa perè alle stelle. A tre anni di distanza da Tenet, Cristopherfarà il suo ritorno la prossima estate nelle sale con la pellicola che racconta la vita del fisico statunitense Robert, interpretato da un fedelissimo del regista come Cillian Murphy. Ilè basato sul romanzo American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin e vedrà la luce nel 2023. Nell’attesa, è stato pubblicato ilche non fa altro che aumentare l’hype intorno a uno dei prodotti più acclamati dell’anno che verrà. Ildi ...

antoniocuomo : RT @movieplayer_it: #Oppenheimer: il primo teaser trailer del film di #ChristopherNolan - movieplayer_it : #Oppenheimer: il primo teaser trailer del film di #ChristopherNolan - cinescatenato : ?Un teaser trailer dell'attesissimo #Oppenheimer di #ChristopherNolan fa scattare il conto alla rovescia! Il film a… - tuttoteKit : #Oppenheimer, il teaser presenta il nuovo film di Nolan #ChristopherNolan #tuttotek - CineFacts_ : Finalmente il primissimo sguardo sul nuovo film di Christopher Nolan! Che ne dite? Secondo voi con questo film risc… -

Universal Pictures ha diffuso in queste ore un primotrailer di, il biopic storico diretto da Christopher Nolan . Per la verità, il video è quello diffuso davanti alle copie americane di Nope , l'horror diretto da Jordan Peele , e ...Ecco il primotrailer di, l'attesissimo nuovo film di Christopher Nolan che sarà nelle sale di tutto il mondo il 21 luglio 2023, in Italia il 20 luglio distribuito da Universal Pictures. Il ...Oppenheimer è il nuovo film di Cristopher Nolan e in attesa della sua uscita, è stato svelato il teaser ufficiale della pellicola ...Fuoco, fiamme e un cappello: arriva oggi il primo trailer di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica.