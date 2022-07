Operazione ‘Stazioni sicure’ della Polfer in scali ferroviari campani

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un denunciato in stato di libertà, 1.760 persone controllate e 4 contravvenzioni elevate: questi i risultati dell’“Stazioni sicure” che si è svolta con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza. L’, che ha visto impegnati 100 operatoriPoliziaa del Compartimentoper laa, è stata disposta dal Servizio Poliziaa, su scala nazionale, allo scopo di contrastare attività illecite e prevenire possibili azioni improntate ad illegalità. Le attività di controllo nello scaloo di Napoli Centrale sono state effettuate congiuntamente ad una unità cinofila ...

