“Ondata di epatiti infantili causate dai lockdown” | lo studio-choc dalla Gran Bretagna

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug — Si allunga la lista dei «regalini» per i più giovani portati dae restrizioni anti-Covid: gli esperti britannici ritengono di aver identificato la causa della recentedi misterioseche hanno inspiegabilmente colpito più di mille bambini in 35 Paesi di tutto il mondo. Secondo quanto riportato da Bbc le indagini, condotte da due squadre di ricercatori di Londra e di Glasgow, suggeriscono che due virus comuni sarebbero tornati a colpire subito dopo la fine delle restrizioni pandemiche, innescando casi di epatite rari, ma molto gravi. I bambini colpiti avrebbero quasi tutti un’età inferiore ai 5 anni e per alcuni di loro — 12 nel Regno Unito — si è reso necessario un trapianto di fegato salvavita. Ledai ...

Continua, invece, ad aumentare il peso dell'estiva sui decessi, che in una settimana sono ... dal Covid al Marburg, colera, ebola: sono diversi i virus che l'Organizzazione mondiale ...Ora invece a quanto pare ci hanno pensato due ricerche inglesi a svelare la possibile causa scatenante di questadi. Scagionato il covid - 19 ma il lockdown pare abbia contribuito alla ...Dei casi probabili segnalati sinora 46 bambini (5%) hanno richiesto trapianti e 22, il 2%, sono morti con una epatite fulminante Ad oggi la causa non è ancora nota, l'eziologia di questa grave forma d ...Da due studi inglesi arrivano le possibili cause scatenanti l'ondata di epatite nei bambini che ha coinvolto 35 paesi in tutto il mondo.