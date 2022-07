(Di giovedì 28 luglio 2022) Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovidi Covid in Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione, le infezioni sono state 473.

Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovi casi di Covid in Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione , le infezioni sono state 473.820 ......la qualità dell'aria è questo uno dei risultati emersi dalla serve della fondazione...volta autorizzato In secondo luogo bisogna tenerlo conto che sono una variante così contagioso con5 ...Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovi casi di Covid in Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, le infezioni sono ...«Io credo che l'obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi asintomatici. Sicuramente prevedo che nei ...