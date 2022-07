Omicidio Vassallo | svolta nell’inchiesta | 9 indagati

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) –nelle indagini sull’di Angelo, sindaco di Pollica (Salerno) ucciso il 5 settembre 2010. Ci sono 9dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno nei confronti dei quali militari del Ros di Roma e della sezione anticrimine di Salerno hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Dda salernitana. I 9 destinatari del provvedimento sonoa vario titolo per i reati die di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il sindaco di Pollica sarebbe stato ucciso per impedire che denunciasse un traffico di sostanze stupefacenti di cui era giunto a conoscenza e che avveniva nel porto di Acciaroli, frazione del comune di Pollica e rinomata località turistica del Cilento. ...