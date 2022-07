Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi (Di giovedì 28 luglio 2022) Nei colloqui segreti di fine maggio l’interesse di Mosca per le sorti del governo Italiano. Il funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov domandò all’emissario di Salvini: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi? Leggi su lastampa (Di giovedì 28 luglio 2022) Nei colloqui segreti di fine maggio l’interesse di Mosca per le sorti delItaliano. Il funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov domandò all’emissario di Salvini: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?

