Olimpiadi: Malagò, 'a Roma aria diversa ma potesi ormai tramontata' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Quando si può pensare ad una Roma olimpica? Per me non è un argomento che può riguardare uno della mia generazione. Quello che succederà tra 20-30-40 anni non sono in grado di prevederlo. Nel breve-medio termine è assolitamente un'ipotesi tramontata". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, in occasione della presentazione dello studio di Confcommercio sui grandi eventi a Roma, parlando della possibilità che Roma prima o poi torni a essere candidabile alle Olimpiadi. "Il Cio gioca con grande anticipo sulle Olimpiadi estive ed è già impegnato fino al 2032 con l'Australia, per il 2036 si mormora che un grande Paese, che non le ha mai ospitate, è molto interessato, ne ha tutti i diritti, quindi mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022), 28 lug. (Adnkronos) - "Quando si può pensare ad unaolimpica? Per me non è un argomento che può riguardare uno della mia generazione. Quello che succederà tra 20-30-40 anni non sono in grado di prevederlo. Nel breve-medio termine è assolitamente un'i". Lo ha detto Giovanni, presidente del Coni, in occasione della presentazione dello studio di Confcommercio sui grandi eventi a, parlando della possibilità cheprima o poi torni a essere candidabile alle. "Il Cio gioca con grande anticipo sulleestive ed è già impegnato fino al 2032 con l'Australia, per il 2036 si mormora che un grande Paese, che non le ha mai ospitate, è molto interessato, ne ha tutti i diritti, quindi mi ...

QuindiciNews : Palazzo Lombardia si veste con i colori delle Olimpiadi 2026 Il Governatore incontra il presidente #Coni Malagò: tu… - erardocarducci : @AieieBrazov3 Infatti, dopo le Olimpiadi Malagò invocò la cittadinanza per tanti atleti italiani figli di immigrati… - Lucatn2 : @Agenzia_Ansa E non che Sala ,in vista delle Olimpiadi 2026, vuole fare le scarpe a Malago o comunque a sostituirlo lisciandosi Letta ? - blogsicilia : #notizie #sicilia Olimpiadi 2026, Malagò 'Cambi di governo non aiutano su ritardi opere' - - sportface2016 : #MilanoCortina, #Fontana incontra #Malagò: 'Tutto procede come da programma' -

Su Palazzo Lombardia i colori e loghi di Milano - Cortina 2026 Soddisfatto anche Giovanni Malago': 'Vengo tutte le settimane a Milano e saro' qui, e nei luoghi delle Olimpiadi, sempre piu' spesso. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione e devo dire che c'e' ... Olimpiadi 2026, Fontana: 'Se il governo entra in Fondazione non ci saranno altri fondi' Lo ha affermato il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per fare il punto sui giochi olimpici Milano - Cortina 2026. "Il ... Soddisfatto anche Giovanni Malago': 'Vengo tutte le settimane a Milano e saro' qui, e nei luoghi delle, sempre piu' spesso. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione e devo dire che c'e' ...Lo ha affermato il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con il presidente del Coni, Giovanni, per fare il punto sui giochi olimpici Milano - Cortina 2026. "Il ...