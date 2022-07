Ok unanime Camera al principio di insularità nella Costituzione (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Il riconoscimento del principio d'insularità e degli svantaggi che ne derivano entra nella Costituzione italiana. Stamane la Camera ha dato il via libera definitivo, con 412 sì e un astenuto, alla proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare con cui è stato aggiunto un comma all'articolo 119 della Carta. "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità", recita il testo approvato in seconda lettura a Montecitorio, a conclusione di un iter cominciato cinque anni fa in Sardegna con una raccolta di firme poi estesa al resto d'Italia. "Per la prima volta nella storia della Repubblica una legge di iniziativa popolare cambia la Costituzione", sottolinea ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Il riconoscimento deld'e degli svantaggi che ne derivano entraitaliana. Stamane laha dato il via libera definitivo, con 412 sì e un astenuto, alla proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare con cui è stato aggiunto un comma all'articolo 119 della Carta. "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'", recita il testo approvato in seconda lettura a Montecitorio, a conclusione di un iter cominciato cinque anni fa in Sardegna con una raccolta di firme poi estesa al resto d'Italia. "Per la prima voltastoria della Repubblica una legge di iniziativa popolare cambia la", sottolinea ...

