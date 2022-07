Obiettivo Taiwan (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel maggio 2021 l’Economist dedicava la sua copertina a Taiwan, definendolo “The Most Dangerous Place on Earth”, ovvero il luogo più pericoloso del pianeta. Nella ricostruzione grafica del noto settimanale, l’isola si trovava al centro di un radar, a metà strada tra due flotte, quella cinese a ovest e quella americana a est. Chiaro il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel maggio 2021 l’Economist dedicava la sua copertina a, definendolo “The Most Dangerous Place on Earth”, ovvero il luogo più pericoloso del pianeta. Nella ricostruzione grafica del noto settimanale, l’isola si trovava al centro di un radar, a metà strada tra due flotte, quella cinese a ovest e quella americana a est. Chiaro il InsideOver.

ANaturesio63bis : RT @OttobreInfo: 'Proprio come gli USA hanno costruito per anni l'esercito ucraino come bastione contro la Russia con l'obiettivo di provoc… - MelgerTina : RT @OttobreInfo: 'Proprio come gli USA hanno costruito per anni l'esercito ucraino come bastione contro la Russia con l'obiettivo di provoc… - eErgaOmnes : RT @OttobreInfo: 'Proprio come gli USA hanno costruito per anni l'esercito ucraino come bastione contro la Russia con l'obiettivo di provoc… - Samira1577 : RT @OttobreInfo: 'Proprio come gli USA hanno costruito per anni l'esercito ucraino come bastione contro la Russia con l'obiettivo di provoc… - sil_viar0 : RT @OttobreInfo: 'Proprio come gli USA hanno costruito per anni l'esercito ucraino come bastione contro la Russia con l'obiettivo di provoc… -

Nancy Pelosi vuole andare a Taiwan ...sull'eventuale visita a Taiwan prima della conversazione tra i due presidenti. L'esercito statunitense ha intanto avviato alcuni piani per rafforzare le proprie attività nell'area, con l'obiettivo di ... Morning Bell: cosa si aspettano i mercati dopo la mossa della Fed ...si sentiranno telefonicamente per cercare di stemperare le tensioni legate al viaggio a Taiwan ... L'obiettivo è quello di rilanciare lo stagnante settore immobiliare e di rilanciare il settore del ... InsideOver Nancy Pelosi vuole andare a Taiwan Ma il viaggio della speaker della Camera potrebbe complicare i già difficili rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e la Cina, che rivendica la sovranità sull'isola ... Taiwan, aumenta tensione: portaerei Usa Ronald Reagan nell'area (askanews) – La tensione tra Cina e Stati uniti sta crescendo non solo in vista della possibile visita a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, ma anche perché le attività ... ...sull'eventuale visita aprima della conversazione tra i due presidenti. L'esercito statunitense ha intanto avviato alcuni piani per rafforzare le proprie attività nell'area, con l'di ......si sentiranno telefonicamente per cercare di stemperare le tensioni legate al viaggio a... L'è quello di rilanciare lo stagnante settore immobiliare e di rilanciare il settore del ... L'allarme della Cia sugli obiettivi della Cina a Taiwan Ma il viaggio della speaker della Camera potrebbe complicare i già difficili rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e la Cina, che rivendica la sovranità sull'isola ...(askanews) – La tensione tra Cina e Stati uniti sta crescendo non solo in vista della possibile visita a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, ma anche perché le attività ...