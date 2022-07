Nuovo accordo e aumenti fino a 102 euro (lordi) al mese: come cambiano i contratti degli enti locali (Di giovedì 28 luglio 2022) La firma del Nuovo accordo che regola i contatti degli enti locali è prevista per il 5 agosto, sempre che i sindacati decidano di accettare la proposta. L’Aran, l’Agenzia che si occupa dei negoziati per i contratti pubblici, ha incontrato i sindacati per presentare i cambiamenti proposti al contratto dei dipendenti comunali e regionali. Sulla carta ci sono aumenti da 56 euro a 102 euro lordi mensili. I nuovi accordi coinvolgono 490.329 persone, con una retribuzione media di 31.203 euro. L’aumentato mensile del Nuovo contratto varierebbe in base alla qualifica: ad esempio per gli operatori sarebbe di 61,40 euro mentre per i funzionari ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) La firma delche regola i contattilocali è prevista per il 5 agosto, sempre che i sindacati decidano di accettare la proposta. L’Aran, l’Agenzia che si occupa dei negoziati per ipubblici, ha incontrato i sindacati per presentare i cambiamproposti al contratto dei dipendcomunali e regionali. Sulla carta ci sonoda 56a 102mensili. I nuovi accordi coinvolgono 490.329 persone, con una retribuzione media di 31.203. L’aumentato mensile delcontratto varierebbe in base alla qualifica: ad esempio per gli operatori sarebbe di 61,40mentre per i funzionari ...

