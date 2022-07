Nuccio Siano in ‘Le Canzoni di Pasolini’ | lo spettacolo arriva a Salerno

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Loconcerto “Ledi Pasolini” con– che firma anche la regia – dopo i debutti a Casarsa e a New York, e il successo del nuovo allestimento al Teatro Vascello di Roma, prodotto da La Fabbrica dell’attore per il centenario dalla nascita del poeta,venerdì 29 luglio nella suggestiva cornice del Museo Diocesano San Matteo. Ad accogliere il pubblico sarà la voce dello stesso Pasolini, che recita i versi della sua “Meditazione orale” sulle note di Ennio Morricone, in un’incisione del 1970 realizzata per Roma Capitale. L’emozione continua con le voci dei due protagonisti, accompagnate da Roberto Marino al pianoforte, Andrea Colocci al contrabbasso e Salvatore Zambataro, fisarmonica e ...

Positanonews

Di Paola è il leader del M5S in Sicilia e capogruppo del movimento all'Assemblea regionale ... dai Verdi al Psi, a me non sembra che questi componentipronti a un fronte così largo - ...'È il Pd che si sta tirando fuori dal fronte progressista', commenta il capogruppo all'Ars...di tenere una data unica per le elezioni regionali e nazionali impone dei ragionamenti che... “Le canzoni di Pier Paolo Pasolini “ al “Gioco serio del Teatro” - Positanonews Abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici: d'ora in poi, infatti, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture ...Commercialisti contro l'algoritmo anti-evasione: “rischio che diventi un Grande Fratello fiscale. Le regole siano certe e delimitate” ...