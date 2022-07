Nove indagati per omicidio del ‘sindaco pescatore’, perquisizioni (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Militari appartenenti al Reparto Crimini Violenti del Raggruppamento Operativo Speciale di Roma e della Sezione Anticrimine di Salerno stanno dando esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno nei confronti di Nove soggetti, indagati a vario titolo, nell’ambito del procedimento concernente l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo VASSALLO, avvenuto il 5 settembre del 2010. I reati oggetto di investigazione sono quelli di omicidio e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’ipotesi investigativa oggetto di verifica muove dalla premessa che l’omicidio del sindaco di Acciaroli sia stato determinato dalla necessità di impedire che egli denunziasse un traffico di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Militari appartenenti al Reparto Crimini Violenti del Raggruppamento Operativo Speciale di Roma e della Sezione Anticrimine di Salerno stanno dando esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno nei confronti disoggetti,a vario titolo, nell’ambito del procedimento concernente l’del sindaco di Pollica, Angelo VASSALLO, avvenuto il 5 settembre del 2010. I reati oggetto di investigazione sono quelli die di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’ipotesi investigativa oggetto di verifica muove dalla premessa che l’del sindaco di Acciaroli sia stato determinato dalla necessità di impedire che egli denunziasse un traffico di ...

