Nove indagati omicidio Vassallo | perquisizioni

omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di Roma e quelli di Salerno che hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione nei confronti di Nove indagati a vario titolo coinvolti nell'uccisione di Angelo Vassallo, il primo cittadino di Pollica, nel Salernitano. Il "sindaco pescatore" che non si era piegato alla camorra. L'ipotesi investigativa e' che Vassallo sia stato ucciso perche' voleva svelare un traffico di droga che gravitava attorno al porto turistico di Acciaroli di cui era venuto a conoscenza. Angelo Vassallo venne ucciso a colpi di arma da fuoco la notte del 5 settembre 2010, ad Acciaroli, una frazione di Pollica, mentre rincasava a bordo della sua auto.

