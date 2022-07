Nove indagati omicidio 'sindaco pescatore', perquisizioni (Di giovedì 28 luglio 2022) omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di Roma e quelli di Salerno che stanno eseguendo un decreto di perquisizione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022)e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di Roma e quelli di Salerno che stanno eseguendo un decreto di perquisizione ...

fattoquotidiano : OMICIDIO VASSALLO Nove indagati per la morte del 'sindaco pescatore' che non si era piegato alla camorra [LEGGI] - petergomezblog : Omicidio Vassallo, 9 indagati per la morte del “sindaco pescatore”. La Procura: “Dieci anni fa indagini indirizzate… - fattoquotidiano : Omicidio Vassallo, nove indagati per la morte del “sindaco pescatore” - bono_osvaldo : RT @fattoquotidiano: OMICIDIO VASSALLO Nove indagati per la morte del 'sindaco pescatore' che non si era piegato alla camorra [LEGGI] http… - bizcommunityit : Angelo Vassallo, la svolta dopo 12 anni: nove indagati per l'omicidio del sindaco -