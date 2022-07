Notre-Dame, ministra Cultura: “Puntiamo a riaprirla nel 2024” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – La cattedrale di Notre-Dame di Parigi riaprirà al culto e al pubblico nel 2024. A credere in quello che resta un “obiettivo ambizioso”, è la ministra della Cultura francese, Rima Abdul Malak, che oggi ha visitato il cantiere dove si lavora alla ricostruzione di uno dei monumenti simbolo di Parigi, andato in fiamme il 15 aprile 2019 in un disastro seguito in diretta in tutto il mondo che provocò – oltre al ferimento di tre persone – pesanti danni all’intera struttura, con il crollo del tetto e della guglia. “E’ chiaro che si tratta di un obiettivo ambizioso che richiede un coordinamento di tutte le energie”, “perché si tratta di un cantiere estremamente complesso”, ha spiegato la ministra a Bfmtv. Ma “malgrado tutto il cantiere avanza a grandi passi, secondo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – La cattedrale didi Parigi riaprirà al culto e al pubblico nel. A credere in quello che resta un “obiettivo ambizioso”, è ladellafrancese, Rima Abdul Malak, che oggi ha visitato il cantiere dove si lavora alla ricostruzione di uno dei monumenti simbolo di Parigi, andato in fiamme il 15 aprile 2019 in un disastro seguito in diretta in tutto il mondo che provocò – oltre al ferimento di tre persone – pesanti danni all’intera struttura, con il crollo del tetto e della guglia. “E’ chiaro che si tratta di un obiettivo ambizioso che richiede un coordinamento di tutte le energie”, “perché si tratta di un cantiere estremamente complesso”, ha spiegato laa Bfmtv. Ma “malgrado tutto il cantiere avanza a grandi passi, secondo il ...

