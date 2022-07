“Non posso tradire Bari”, Antonio Decaro non si candiderà alle elezioni del 25 settembre (Di giovedì 28 luglio 2022) Il suo nome era rimbalzato tra le stanze della larga coalizione elettorale del centrosinistra, capitanata dal Partito Democratico, in vista del voto delle Politiche del 25 settembre. Il motivo è semplice: il lavoro di Antonio Decaro a Bari è sempre stato apprezzato, sia dai vertici del PD che dai cittadini pugliesi. E non è un caso che il sindaco della città di San Nicola sia risultato, anche secondo gli ultimi sondaggi, l’amministratore locale più amato d’Italia. Una persona verace, sia in politica che nella sua vita pubblica. E proprio il richiamo di quella città, la sua città, lo ha spinto a dire no a quelle sirene che cantavano il coro per un ritorno a Roma (dove già ricoprì il ruolo di deputato della Repubblica). L’annuncio della sua decisione è stato comunicato via social, pubblicando un’immagine ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Il suo nome era rimbalzato tra le stanze della larga coalizione elettorale del centrosinistra, capitanata dal Partito Democratico, in vista del voto delle Politiche del 25. Il motivo è semplice: il lavoro diè sempre stato apprezzato, sia dai vertici del PD che dai cittadini pugliesi. E non è un caso che il sindaco della città di San Nicola sia risultato, anche secondo gli ultimi sondaggi, l’amministratore locale più amato d’Italia. Una persona verace, sia in politica che nella sua vita pubblica. E proprio il richiamo di quella città, la sua città, lo ha spinto a dire no a quelle sirene che cantavano il coro per un ritorno a Roma (dove già ricoprì il ruolo di deputato della Repubblica). L’annuncio della sua decisione è stato comunicato via social, pubblicando un’immagine ...

