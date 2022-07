Non immaginereste mai com’è oggi Jennifer dopo Vite al Limite? Ne resterete impressionati (Di giovedì 28 luglio 2022) Jennifer è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite: non immaginereste mai com’è diventata oggi? Impressionante! A distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite con sua figlia Marissa, la storia di Jennifer fa ancora tanto chiacchierare. La donna, infatti, aveva scelto di partecipare al programma di Real Time per ritornare in forma, ma avete visto com’è diventata oggi? Jennifer Vite al Limite. Credits: DiscoveryPesava esattamente 289 kg quando è entrata a far parte della clinica di Houston, eppure Jennifer ha subito registrato dei risultati piuttosto incredibili. Durante il suo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 28 luglio 2022)è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan aal: nonmaidiventata? Impressionante! A distanza di anni dalla sua partecipazione aalcon sua figlia Marissa, la storia difa ancora tanto chiacchierare. La donna, infatti, aveva scelto di partecipare al programma di Real Time per ritornare in forma, ma avete vistodiventataal. Credits: DiscoveryPesava esattamente 289 kg quando è entrata a far parte della clinica di Houston, eppureha subito registrato dei risultati piuttosto incredibili. Durante il suo ...

hasellante : @lanenacolmuso Cose che voi umani non immaginereste... ????????????????? - ParliamoDiNews : Jim Carrey, dalle stalle alle stelle | Non immaginereste mai come viveva prima del successo #carrey #stalle #stelle… - zazoomblog : Nonostante sia IGP non immaginereste mai cosa c’è al suo interno: è uno dei salumi italiani più consumati in Italia… - Gia5Lu : @BarbascuraX Ho visto fare cose alle suore che voi umani non immaginereste!?? -