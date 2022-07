Non balneabili 30 chilometri di costa da Goro a Cattolica | “valori anomali | compresi i batteri fecali Eschierica coli e gli Enterococchi”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Trentadida(Ferrara) a(Rimini) nondel mare in 28 acque di balneazione lungo tutta la riviera emiliano-romagnola, apparentemente senza motivo. Una sorpresa per la Riviera che nel corso degli anni ha sempre ottenuto diverse bandiere blu. È stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a comunicare la notizia spiegando che venerdì si terrà un incontro tecnico sul tema tra Regione, Arpae, Ausl Romagna e i Comuni costieri. Lo scopo è trovare una soluzione a questa “a”. “Ho chiesto alla Regione Emilia-Romagna, all’Azienda Usl Romagna, ad Arpae, insieme ai comuni dellariminese e altri della Romagna, di partecipare a un incontro tecnico, previsto per domani, per ...

L'Italia con il suo clima mite, i suoi 8000 km di coste, laghi e fiumiè uno dei paesi ... È importante favoriresolo l'attuale ed eccellente lavoro capillare sul territorio di operatori ...L'89% degli "agglomerati" calabresi (circa 188) è sotto infrazione comunitaria e circa i due terzi della popolazione sono serviti da impianti di depurazionepiù al passo con i tempi. Attualità ... Non balneabili 30 chilometri di costa da Goro a Cattolica, “valori anomali: compresi i batteri fecali… L'autopsia verrà eseguita martedì: La speranza è che l'esame possa dirci qualcosa, per noi è importante fare luce sulle cause del .... Struttura non balneabile Al Corriere di Bologna l'avvocato Alessa ...Battipaglia, stop ai tuffi: torna il divieto di balneazione su 595 metri di costa per il tredicesimo anno consecutivo è bandiera nera.