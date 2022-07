"Noi referendari fuori dalle elezioni se Draghi non ci aiuta con le firme digitali"

Leggi su agi

(Di giovedì 28 luglio 2022) AGI – Una lista di cui farebbe parte anche lui, “con l'unico obbiettivo di far rispettare i diritti civili, a cominciare da eutanasia e cannabis”. Marco Cappato spiega all'AGI che in questi giorni si stanno cercando le adesioni alle candidature tra i comitatianche se c'è un ostacolo enorme davanti: bisogna mettere insieme e molto in fretta 60milaper presentarsi alle urne. “Questo accade perché gli attuali rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento si sono fatti una legge per cui loro non le devono raccogliere mentre chi non c'è, come noi, sì. Loro potranno scannarsi in Parlamento fino al 19 agosto per decidere chi mettere in lista e chi no e stringere alleanze, noi no”. Il tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni' fa un esempio: “Con questo sistema Forza Italia, che era una formazione nuova all'epoca, non si sarebbe ...