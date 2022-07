“Noi per sempre”. Proposta di matrimonio per l’ex Isola dei famosi: ha detto sì (Di giovedì 28 luglio 2022) L’abbiamo conosciuta meglio all’Isola dei famosi e oggi, pochi mesi dopo la nascita della sua prima figlia, Virginia Mihajlovic ha ricevuto la Proposta di matrimonio dal compagno calciatore e papà di Violante. Pochi giorni fa e come da tradizione, si è inginocchiato davanti a lei per darle l’anello. Il momento fatidico è stato condiviso da entrambi su Instagram, con alcuni scatti in bianco e nero e una didascalia super romantica.”Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, l’ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni insieme”, ha scritto Alessandro Vogliacco “raccontando” la Proposta di matrimonio a Virginia Mihajlovic. Virginia Mihajlovic matrimonio: è arrivata la Proposta Le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) L’abbiamo conosciuta meglio all’deie oggi, pochi mesi dopo la nascita della sua prima figlia, Virginia Mihajlovic ha ricevuto ladidal compagno calciatore e papà di Violante. Pochi giorni fa e come da tradizione, si è inginocchiato davanti a lei per darle l’anello. Il momento fatidico è stato condiviso da entrambi su Instagram, con alcuni scatti in bianco e nero e una didascalia super romantica.”Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, l’ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni insieme”, ha scritto Alessandro Vogliacco “raccontando” ladia Virginia Mihajlovic. Virginia Mihajlovic: è arrivata laLe ...

