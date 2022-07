qnazionale : Neymar accusato di frode fiscale: dovrà difendersi in tribunale il 17 ottobre -

Le richieste del fisco sono numerose ed esose: 10 milioni di euro chedovrebbe sborsare di tasca propria, un rischio di due anni di carcere e non solo. Alla causa si è aggiunta anche la ...... pensiamo a chi hai vari Allegri, Mourinho, Simeone, anche Ancelotti di praticare un ... entrambi tedeschi tradizionali), una volta il Barcellona del tridente Messi,, Suarez, un'altra ... Neymar accusato di frode fiscale: dovrà difendersi in tribunale il 17 ottobre L’attaccante brasiliano sarà processato dal 17 al 31 ottobre per presunte irregolarità commesse in relazione al suo passaggio dal Santos al Barcellona nel 2013. La punta, oggi al PSG, è accusata di co ...Caos per Neymar, che rischierebbe fino a 5 anni di carcere: scopri di cosa è accusato l'attaccante brasiliano del PSG ...