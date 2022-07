Nel centrosinistra nessuno vuole premier Enrico Letta (Di giovedì 28 luglio 2022) . Di certo né Carlo Calenda, né Matteo Renzi. Ma intanto lo stesso segretario PD continua a corteggiare il leader di Azione. Il capo del Nazareno è al lavoro sulla lista Democratici e progressisti, con cui provare a battere le destre. Ma finora si ritrova tra due fuochi: da un lato c’è proprio Calenda che del M5s non vuole sentir parlare, come d’altronde lo stesso Letta; dall’altro lato, c’è una sinistra, come quella di Nicola Fratoianni (Si) che chiede al segretario Pd e a Giuseppe Conte “uno sforzo per costruire un’alleanza”.“Io non farò un campagna astiosa o arrabbiata – spiega Letta - Non mi sono pentito di aver dialogato coi 5 stelle, perché c'è stata un’evoluzione. Ma poi Conte ha abbandonato quella evoluzione”. Quindi capitolo chiuso? Vedremo. Intanto, i pentastellati finora hanno mandato alle ortiche il tanto agognato ‘campo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 luglio 2022) . Di certo né Carlo Calenda, né Matteo Renzi. Ma intanto lo stesso segretario PD continua a corteggiare il leader di Azione. Il capo del Nazareno è al lavoro sulla lista Democratici e progressisti, con cui provare a battere le destre. Ma finora si ritrova tra due fuochi: da un lato c’è proprio Calenda che del M5s nonsentir parlare, come d’altronde lo stesso; dall’altro lato, c’è una sinistra, come quella di Nicola Fratoianni (Si) che chiede al segretario Pd e a Giuseppe Conte “uno sforzo per costruire un’alleanza”.“Io non farò un campagna astiosa o arrabbiata – spiega- Non mi sono pentito di aver dialogato coi 5 stelle, perché c'è stata un’evoluzione. Ma poi Conte ha abbandonato quella evoluzione”. Quindi capitolo chiuso? Vedremo. Intanto, i pentastellati finora hanno mandato alle ortiche il tanto agognato ‘campo ...

